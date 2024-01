Rugby. Cus Ferrara sconfitto di misura. Non basta l’assalto nel finale

Esce sconfitto di misura da Imola il Cus Ferrara (24-17), che non perfeziona la rimonta dopo un primo tempo da dimenticare. Di fatto è stata una partita fotocopia di quella disputata all’andata, ma a parti invertite: all’intervallo Imola avanti 24-3 con netto predominio nelle fasi di conquista. Vuoi per l’importanza della posta in palio, vuoi per la lunga sosta, non si è assistito ad un match spettacolare, condotto a bassi ritmi e con diversi errori di gestione da entrambe le parti.

Dopo 15 minuti Imola conduce 10-0 con un centro al piede ed una segnatura a seguito di un intercetto (sarà in pratica l’unica meta di ’movimento’ della giornata). Poi a metà tempo e sul fischio dell’intervallo due spinte a seguito di touch dei romagnoli vengono schiacciate oltre la linea per il 24-3 del riposo.

Nella seconda frazione il Cus sembra più convinto, dalla panchina entrano idee e forze buone, ma ancora una volta le mete saranno di spinta, questa volta ospite a cavallo dell’ora di gioco. Gli ultimi dieci minuti sono un assalto Cus che non riesce a impattare e si deve accontentare del punticino di bonus difensivo.