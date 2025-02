Rugby. Cus, prova d’orgoglio e successo in cassaforte

Bella reazione d’orgoglio di Nibe Cus, che dopo lo scivolone di Noceto, torna al Trevisani e fa sua la contesa con Romagna Cadetta per 32-24. Sono stati ottanta minuti “allegri”, vissuti sulle folate offensive del Cus che al largo, palla in mano, ha fatto vedere belle combinazioni. Di contraltare troppe sofferenze in mischia ed un paio di black out che hanno tenuto i coriacei ospiti in vita.

Avvio di marca bianconera, con la prima delle tre mete personali di Bondoni dopo immediata apertura al largo, poi Romagna accorcia sul 7-5 prima dell’uno- due firmato da Bondoni e Fant (premiato da Antonio Spaccamonte al termine come man of the match) per il 21-5 della mezz’ora. Dieci minuti regalati dal Cus prima dell’intervallo, con gli ospiti a segno col bersaglio pesante e col piede, all’intervallo si arriva così sul 21-13.

Altro strappo ad inizio della seconda frazione, con i padroni di casa che incassano il bonus offensivo ancora con Bondoni; forse appagata, Ferrara esce dal match sino al 28-27 di metà frazione, quindi la spinta decisiva la danno le marcature del neo entrato Ozzarini, che avvia un’azione dalla difesa ed in fondo la concretizza, e di Galliani che raccoglie e ringrazia Susa per il perfetto calcio passaggio e Pesaro per l’assist decisivo. Romagna segna prima dello scadere, incassa il bonus difensivo ma non cambia la storia di una partita che il Cus conduce in porto.

Jacopo Rubbi