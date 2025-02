Rugby. Cus sul campo di Noceto all’ora di pranzo

Tempo di recupero per Nibe Cus, che viaggia verso Noceto dove nell’insolito orario delle 12.30 sarà ospite della squadra gialloblù cadetta. I nocetani sono la sorpresa di questa prima parte di stagione, assieme a Carpi, ed animano la corsa al terzo posto dove anche Ferrara vuol dire la sua. Archiviata la pratica Formigine, quest’oggi sarà avversario di spessore più tosto, con un paio di uomini d’esperienza di A in ruoli chiave a dettare gioco e ritmo. Tra le mura amiche Noceto è risultato essere avversario tosto per tutti. Con la massima serie che gioca, non vi sarà il rischio di migrazioni, cosicché sarà lecito attendersi una partita punto a punto. Cavicchi e Michelotto in settimana hanno registrato un buon numero di presenze, recuperato giocatori che partiranno dalla panchina e potuto lavorare sull’organizzazione difensiva, dove spazio ed aggressività saranno i focus di giornata.