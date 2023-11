Rugby. Cus, trasferta delicata a Piacenza

Tornano gli impegni agonistici per il Cus Ferrara, atteso dall’importante trasferta di Piacenza, sponda Lyons cadetta (fischio di inizio di Malagoli alle 14.30). Piacenza è probabilmente la favorita del girone dopo aver passeggiato sette giorni fa ad Imola, attualmente è seconda proprio in coabitazione con i romagnoli, solamente in virtù del turno di riposo che Parma deve ancora osservare. Per i ragazzi di Dardani quella odierna seguita dalla partita di domenica prossima, saranno due sfide che diranno di che pasta sono fatti e quali gli obiettivi stagionali: Ferrara rende al meglio con le squadre ben strutturate e predisposte al gioco mentre si perde un poco con formazioni come Guastalla, che fanno del caos la loro arma migliore. Proprio l’ultima prestazione di Guastalla deve essere dimenticata con i quattro punti incamerati come unica nota positiva degli ottanta minuti.