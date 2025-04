Rugby, da Prato a Modena: Lanzillo e Pagliai vincono il campionato di Serie B

Prato, 25 aprile 2025 - Il Giacobazzi Modena Rugby ha conquistato la promozione in anticipo, dopo essersi aggiudicato il campionato di Serie B 2024/25 chiudendo al primo posto il girone 2. E nel sodalizio modenese che ha dominato il proprio raggruppamento, totalizzando 67 punti e vincendo ben quattordici delle diciassette sfide sin qui disputate, c'è anche un tocco di Prato: Filippo Lanzillo e Filippo Pagliai si sono rivelati due giocatori fondamentali nel XV emiliano. I due rugbisti pratesi hanno seguito il più classico dei percorsi previsti dal movimento laniero della palla ovale: hanno iniziato da giovanissimi nel Gispi, per poi completare il cammino nelle giovanili nei Cavalieri Union. Si sono poi trasferiti entrambi nella città emiliana per motivi di studio, non rinunciando tuttavia a mischia e touche. E hanno dato un contributo importante alle fortune del Giacobazzi Modena: Pagliai è stato peraltro nominato anche “man of the match” al termine dello scontro al vertice contro il Brixia dello scorso febbraio. La stagione si chiuderà ufficialmente domenica 27 aprile, quando la squadra farà visita al Sondrio per mettere nel mirino il quindicesimo successo stagionale nel torneo. Ma chissà che, in un futuro non lontano, Lanzillo e Pagliai non possano tornare al Chersoni.

G.F.