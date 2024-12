Rugby. Diavoli a Padova per la Coppa Italia: "Voglio la vittoria»

Riprendersi contro il Petrarca quanto lasciato sul campo nell’ultimo turno contro il Vicenza.

I Diavoli sono impegnati oggi a Padova per il quarto turno di Coppa Italia e sono obbligati, per essere sicuri del passaggio del turno, a vincere. "Questa settimana ci siamo allenati molto bene – dice coach Marcello Violi – Chiaro che si va a giocare sul campo dei campioni d’Italia che, oltretutto, avranno il dente avvelenato dopo la sconfitta in campionato. Ma sono fiducioso e puntiamo alla vittoria".

A Padova Violi farà ampio ricorso al turnover: in campo dal primo minuto Pescetto, Pagnani, Dario Schiabel, Esposito, Cruz e Daniele Rimpelli.

"La società mi ha messo a disposizione una rosa di 44 giocatori e, dal momento che venerdì prossimo saremo di nuovo impegnati in campionato, mi sembra normale far giocare chi ha avuto meno spazio fin qui".

Kick off alle 14.30.

L’altro match di giornata vede opposte Vicenza e Lyons Piacenza con HBS Colorno che osserva il turno di riposo.

Classifica: Valorugby con 12 punti (3 partite giocate), Petrarca 10 (2), Colorno 6 (3), Vicenza 4 (2), Lyons 1 (2).

Nell’ultimo turno, in programma sabato 11 gennaio, i Diavoli riposano mentre Petrarca farà visita ai Lyons e il Vicenza ospiterà l’HBS Colorno.