RUGBY. Dr Ferroviaria cede agli Amatori Genova

Con la voglia di riscattare la sconfitta rimediata all’esordio nel campionato di C2, la Dr Ferroviaria Spezia ha affrontato la trasferta contro gli Amatori Genova. Purtroppo un buon primo tempo non è bastato agli aquilotti per vincere. Dopo il vantaggio dei genovesi con due calci di punizione (6-0), gli spezzini vanno avanti con due mete (non trasformate) con Marco Sturlese e Filippo Gelati (6-10). Nel secondo tempo gli spezzini riescono ad incrementare il vantaggio con un calcio di punizione di Luca Gabrielli (6-13), poi la panchina corta non aiuta e gli spezzini sono costretti a lasciare l’iniziativa all’Amatori che trova tre mete. A 10 minuti sul 25-13 per i padroni di casa, la partita è ancora molto combattuta dalle contendenti, alla ricerca di una meta in più per il punto di bonus, ma nessuno riesce. Per la Dr Ferroviaria domenica, alle 14.30 al Pieroni della Pieve sfida all’Union Riviera di Imperia.