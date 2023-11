Rugby, due giorni di fuoco. Firenze: scoglio Avezzano

Il fine settimana della palla ovale fiorentina prende il via oggi con l’under 18 regionale dell’Unione Rugby Firenze che a San Bartolo a Cintoia (ore 17) nella terza giornata del campionato di categoria, affronterà il derby con l’Unione Rugby Prato Sesto. Domani sarà invece la volta delle altre squadre. La formazione di serie A allenata da Ferraro e Lo Valvo sarà impegnata nella quinta giornata in trasferta ad Avezzano, terza in classifica con 15 punti, contro i 9 dei biancorossoviola, sesti insieme al Rugby Roma Olimpic 1930. L’Urf, nelle precedenti 4 partite ha collezionato 2 vittorie, entrambe fuori casa, e due sconfitte casalinghe. La squadra è neopromossa in serie A e sta ancora pagando qualche limite dal punto di vista dell’esperienza.

L’under 18 élite giocherà alle 13 a Roma contro l’Ur Capitolina; in trasferta anche la squadra di serie B del Firenze 1931, a Cesena contro il Romagna Rfc (ore 14.30) mentre l’Urf Florentia di serie C scenderà in campo al Marco Polo alle 14,30 contro il Bellaria Cappuccini. Il responsabile tecnico della Nazionale under 19 Alessandro Castagna ha convocato intanto il 18enne dell’Ur Firenze Gianmarco Pietramala, utility back – l’atleta in grado di giocare in diverse posizioni da tre quarti – al raduno che si terrà dal 14 al 16 novembre alla Cittadella del Rugby di Parma.

Franco Morabito