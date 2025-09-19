Rugby, ecco i protagonisti della nuova stagione. Gli Apuani in vetrina

"E’ stato un percorso lungo, accidentato e complesso. E’ iniziato nel 2020, dopo il covid, è un grande primo passo ma che ci darà grossissime soddisfazioni perché adesso abbiamo un campo tutto nostro, tutti i giorni". C’è tanta soddisfazione e un pizzico di emozione nelle parole di Davide Bernabei, il presidente degli Apuani Rugby intervenuto alla presentazione della nuova stagione della società che inizia con la grande conquista di una struttura sportiva dove potersi allenare e giocare senza dipendere da altri.

Nati una ventina di anni fa, gli Apuani Rugby hanno trovato casa poco oltre i confini regionali, nel campo Gaggio di Luni, grazie ad un accordo della durata di otto anni con la società San Marco di Avenza. Tra pochi giorni nel campo che ha le misure regolamentari, saranno installate le porte del rugby e sarà tutta un’altra storia.

"Anche se ci alleneremo e giocheremo in Liguria, restiamo una società di Massa che partecipa ai campionati toscani" ribadisce Bernabei, presidente dal 2022, che evita di polemizzare con qualche amministrazione locale, e che ringrazia tutti, dai ragazzi agli allenatori, ai genitori.

ma.mu.

Nella foto, un gruppo di atleti degli Apuani Rugby