Rugby A Elite, Rovigo sorride battendo 22-10 Valorugby Emilia

Rovigo, 2 marzo 2025 – Davanti al pubblico di casa del Battaglini presente con oltre 1000 spettatori i rossoblù di coach Giazzon battono VAlorugby Emilia allenata da Marcello Violi.

I Bersaglieri mettono il match sui binari giusti nel primo tempo, chiuso sul parziale di 10-0, e nella ripresa si affidano a più riprese al piede della propria apertura Thomson per consolidare il punteggio ed evitare il ritorno degli ospiti, in meta due volte nella ripresa con Renton e Cruz.

Partono forte gli ospiti ma i diavoli emiliani non sono precisi al piede; Rovigo risale il campo, bella azione alla mano tra Diederich Ferrario e Moscardi, prima l’ovale tra le mani dell’argentino, poi il rodigino, bravo nel ritmo, gioca veloce ancora per Diederich Ferrario che vola in meta. Thomson è preciso, 7-0.

Al 14’ Valorugby resta in quattordici per un avanti volontario di Favre. Al 23’ i bersaglieri ottengono un calcio a favore, capitan Ferro e compagni optano per i pali, Thomson è preciso, 10-0. Al 29’ Valorugby ha la possibilità di portarsi a +3 grazie ad un calcio piazzato, Farolini, entrato per Ledesma, non centra i pali.

La seconda frazione si apre in favore degli ospiti che rientrano in campo con molto ritmo: al 45’ Renton trova un varco nella difesa dei rossoblù e va oltre la linea per la prima meta dei diavoli.

Farolini non centra i pali, 10-5. Due minuti dopo, al 47’, Thomson risponde dalla piazzola e centra i pali per un +3, 13-5. Al 56’ è ancora Thomson ad aggiornare il tabellino, dalla piazzola il dieci sudafricano è preciso, 16-5. Al 60’ Valorugby ottiene una touche nei cinque metri dei rossoblù, al secondo tentativo il drive dei diavoli è efficace, Cruz va oltre la linea per la meta.

Farolini non converte, 16-10. Al 62’ i rossoblù vengono puniti con un cartellino giallo a Belloni per un placcaggio in aria. Al 69’ Thomson, ancora una volta preciso dalla piazzola, fissa un ulteriore calcio piazzato per i bersaglieri, 19-10. Al 74’, Rovigo ottiene un altro calcio piazzato, Thomson, perfetto al piede, converte l’ovale tra i pali, 22-10. Un secondo tempo caratterizzato, per i rossoblù, dai calci piazzati di Thomson che allunga il gap nel risultato.

Partita che al 82’, si conclude con la vittoria dei bersaglieri per 22 a 10 e con quattro punti in classifica. “Avevamo studiato molto bene Valorugby, soprattutto abbiamo analizzato la partita che avevano fatto con Petrarca, le parole di coach Giazzon. "Sapevamo che l’avversario sarebbe stato molto fisico. Voglio fare un plauso a Thomson per il gioco al piede, è stato fondamentale. Ci sono stati degli errori, ma fanno parte del gioco, l’importante è come li risolviamo. Importante è stato mantenere il gap nel risultato, loro hanno dovuto rincorrerci. Sono contento, i ragazzi hanno seguito il piano di gioco alla lettera, questo ci ha portato a questo importante risultato. Lavoriamo in vista delle prossime dure partite”. In classifica, primo Rugby Viadana a quota 55, Femi-Cz Rovigo 51, Petrarca Rugby 45, Valorugby Emilia 42, Fiamme Oro Rugby 38, Mogliano Veneto Rugby e HBS Colorno 25, Rangers Vicenza e Sitav Lyons 19, Lazio Rugby 5.