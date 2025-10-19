Rugby Emil Banca e Pieve, si alza il sipario

Inizia a braccetto, entrambe in trasferta nel Bresciano, il campionato di serie B di rugby delle due formazioni bolognesi. Emil Banca Bologna Rugby Club e Pieve 1971 sono infatti attese, questo pomeriggio, in contemporanea alle 15.30, dai rispettivi esordi in campionato contro formazione bresciane.

Ambizioni diverse: Bologna con una squadra ancor più solida sogna la serie A, Pieve invece, in un campionato dove non ci sono retrocessioni, si punta a far crescere i propri giovani. Con obiettivi diversi ma stesso dna, quello di voler iniziare subito bene la propria annata e di continuare a stupire: le due formazioni bolognesi hanno davanti a loro subito altrettanto test interessanti.

L’Emil Banca sarà di scena a Lena sul campo della Bassa Bresciana. Avversario da non sottovalutare per i coach Balsemin e Taddia, che per l’occasione hanno annunciato una formazione solida, in buona parte costruita su giocatori esperti ma che da’ spazio sia ad alcuni promettenti giovani, sia ad atleti ’nuovi’ per il Bologna. Nella lista dei 22, ben sei sono infatti debuttanti in campionato con la Prima squadra. Il primo Bologna della stagione vede Salvi estremo, Signore e Zambrella trequarti ala, Soavi e Marzocchi poderosa coppia di centri, il neocapitano Chico e Quadri coppia di mediani e poi Visentin, Boschetti, Priola in terza linea, Baseggio e Cesari in seconda, Bernardi, Anteghini, Fattori a comporre infine la prima linea bolognese. A disposizione di Balsemin e Taddia in panchina vanno invece Pagnini, Silvestri, Baratta, Gambacorta, Pancaldi, Schiavone e Morelli. Oggi fa il suo esordio nella prima sfida del girone elite anche l’Under 18 del Bologna, al debutto sul difficile campo del Colorno.

Tornando alla serie B trasferta bresciana anche per il Pieve. La formazione diretta da Roger Fiocchi è infatti impegnata sempre nel bresciano, a Ospitaletto con 4 esordienti, Iacopo Tassinari, Moschetta, Campanini e D’Aniello, tra i 22 convocati per il confronto. Pieve con tanti giovanissimi esordienti ma anche un quindici titolare giovane, ma già esperto dopo 2 anni di serie B alle spalle e, per l’occasione, pronto a far bene sul campo di un Brixia che è tra le favorite, insieme all’Emil Banca Bologna ed a Bergamo per la promozione.

Il primo quindici della stagione del Pieve prevede così Simone Rosso esterno, Minarelli e Marchesini ali, Davide Tassinari e Aleotti trequarti centro, i due Accorsi Pietro e Simone a comporre la mediana, Taddia numero 8, Giona Tassinari e Serra terze linee, Lombardi e Pondrelli in seconda e Lindelli, Cassani e Levorato a comporre la prima linea. In panchina a disposizione di Fiocchi ci sono infine Guandalini, Moschetta, Cocchiarella, Iacopo Tassinari, Marzocchi, D’Aniello e Campanini. Le altre gare: Bergamo–Colorno, Parma–Rovato, Lyons Piacenza–Fiumicello.