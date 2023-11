Rugby femminile Serie A Elite. Erinni, buona la prima nella sfida tra i Cus

È cominciata con una bella vittoria nella prima giornata del campionato Serie A Elite di rugby femminile il cammino del Cus Milano Rugby Asd. La formazione guidata da Giorgio Rigosa, scelto in estate come allenatore delle milanesi, ha conquistato il “derby dei Cus“ contro Torino, chiudendo avanti 29-14 al fischio finale. Le milanesi hanno concretizzato nel punteggio conclusivo un predominio territoriale che si è espresso già all’inizio con il calcio al 2’ realizzato da Paganini, ancora asegno dalla piazzolla tre giri di lancette più tardi. Torino risponde però con la prima meta della gara realizzata da Piovano e trasformata da Garasso per quello che sarà l’unico momento di vantaggio delle piemontesi in tutta la partita. Al quarto d’ora è di nuovo Paganini a riportare avanti le compagne con il terzo calcio di giornata, a cui fa seguito il quarto quando è appena scoccato il 26’. Sempre Paganini trasforma poi la meta di Cassaghi che scava il solco tra le contendenti. Il punteggio non si smuove più fino a quando Verocai non allunga nuovamente mettendo altri cinque punti a referto. Prima della fine Zini riduce le distanze, ma Turolla mette il punto esclamativo. Mancherebbe un’altra meta per arrivare al punto di bonus, ma le padrone di casa non riescono a sfondare ulteriormente e devono “accontentarsi“ del secondo posto in classifica dietro la Valsugana Padova, che nella gara d’esordio del girone 1 hanno surclassato 48-3 il Rugby Calvisano, lanciandosi immediatamente in vetta alla graduatoria. Domenica 19 toccherà proprio alle Erinni andare a giocare in casa delle giallonere, mentre il 3 dicembre è in programma quello che teoricamente è il confronto tra le due forze più importanti del raggruppamento, al campo Valsugana di Padova.

M.T.