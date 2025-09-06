Rugby. Fiorini, mix di esperti e giovani. Sei volti nuovi per la serie A

Arrivati in città si sono già uniti alla squadra, impegnata in palestra agli ordini dello staff tecnico, i sei nuovi giocatori che faranno parte della rosa della Fiorini Pesaro Rugby per il campionato di serie A 2025/2026. La società pesarese anche quest’anno ha scelto un mix di giocatori esperti, pronti a portare concretezza e capacità alla squadra, e giovani rugbisti di prospettiva.

A far parte della squadra pesarese tre nuovi giocatori maturi e di esperienza: Valentin Saleme, estremo-ala classe 2000, 177 cm per 80 kg, argentino con passaporto italiano. Nell’ultimo anno impegnato a Livorno, in Argentina è stato convocato nelle selezioni giovanili dei Pumitas e ha giocato nella massima divisione argentina con il Tucumàn Lawn Tennis Club. Il centro del 1991 Manuel Covella, 188 cm per 93kg, argentino con passaporto italiano in arrivo dal Munster Young (All-Ireland League). Ha giocato nella stagione 2023/2024 nella MLR (Major League Rugby) con i Dallas Jackals e ha fatto parte del team Pumitas U19 e Pumas 7s Senior. Rolando Portillo, pilone destro del 1992, 188 cm per 131kg, argentino. Le ultime stagioni in forza allo Yacare XV, squadra della Super Liga Americana, è impegnato anche con la Nazionale paraguaiana per la fase di qualificazione al prossimo Mondiale.

In prima squadra anche tre ragazzi nati nel 2006 ma che già si sono fatti valere nei campionati under 18: Leonardo Marangoni, estremo ala proveniente da Rovigo; Giacomo Dolci, pilone destro in arrivo da Colorno e Tomas Mascetti, tallonatore di Fano, entrambi con esperienze in Nazionale under 18. "Ottimo mix tra giovani ed esperti", dice coach Martino.

b.t.