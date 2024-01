Rugby Firenze, giornata storta

La decima giornata del campionato di serie A ha lasciato l’amaro in bocca all’Unione Rugby Firenze che, a Roma sul campo del Villa Pamphili Rfc, è stata sconfitta per 27-24 da un’avversaria alla portata dei biancorossoviola. Come in altre occasioni, a compromettere il risultato sono stati gli errori commessi nel primo tempo, chiuso a favore dei padroni di casa col punteggio di 19-7. Al rientro in campo la squadra di Ferraro e Lo Valvo ha mostrato più grinta ma non è stato sufficiente per tornare a casa con più di 2 punti. Delle altre squadre fiorentine, anche la under 18 élite di Sorrentino e Semoli ha perso di misura in casa (21-23) con le Fiamme Oro. Sconfitte pure la squadra di B del Firenze Rugby 1931 a Colorno dai Barbari del Po Cadetti (50-3) e la under 18 interregionale (57-0) sul campo del Bologna. f.m.