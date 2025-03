Rugby Giacobazzi a valanga, è +7

giacobazzi

GIACOBAZZI MODENA: Mazzi; Pianigiani, Orlandi (59’ Traversi), Malagoli, Trotta (48’ Petti); Michelini (48’ Pagliai), Esposito; Musajo, Debortoli, Tarantini (48’ Zanni); Bellei M. (57’ Cojocari), Venturelli M.; Malisano, Rodriguez (48’ Operoso), Morelli (57’ Righi). All. Guareschi. RUGBY PIEVE: Tassinari D.; Marzocchi, Aleotti, Cocchiarella, Ciffolillo; Accorsi P., Accorsi S.; Preda; Tassinari G., Pondrelli; Lombardi, Gambacorta; Lindelli, Pritoni, Guerzoni. A disposizione: Guandalini, Levorato, Ravazza, Pinardi, Marchesini, Minarelli. All. Balboni.

Arbitro: Farinelli di Reggio

Marcature: 5’ meta Rodriguez tr Mazzi, 25’ meta Rodriguez tr Mazzi, 37’ meta Rodriguez tr Mazzi; 43’ meta Rodriguez tr Mazzi, 46’ meta Debortoli, 58’ meta Esposito tr Mazzi, 75’ meta Musajo tr Mazzi, 81’ meta Tassinari D. tr Accorsi P. Note: p.t. 21-0. Punti 5-0

Il Giacobazzi impone la legge di Collegarola anche al Rugby Pieve e allunga in testa alla classifica. Trascinati da una mischia ancora una volta dominante, gli uomini di coach Guareschi superano 47-7 i pievesi e sfruttano al meglio gli stop di Bologna e Brixia volando a +7. Nella mezz’ora iniziale si gioca solo nella 22 ospite ed è col pacchetto di mischia che Modena riesce a fare male. Due mete in fotocopia al 5’ e al 25’, con ovale recuperato da touche e maul avanzante fino alla chiusura di Rodriguez, indirizzano la sfida. Pieve ci prova, ma il pacchetto modenese è straripante e a pochi minuti dal riposo concede il tris, sempre con un drive e finalizzazione di Rodriguez. Mazzi alla trasformazione fa 3 su 3 e chiude il primo tempo sul 21-0. Nella ripresa ci pensa la mischia a portare il punto bonus con un’altra maul vincente e Rodriguez a calare il poker. Al 46’ Esposito recupera l’ovale sui 22 e lo mette a disposizione di Debortoli, che si tuffa in meta. Ancora Mazzi alla trasformazione trova i pali e Modena scappa sul 33-0. Coach Guareschi inserisce forze fresche per la mezz’ora finale e il Giacobazzi continua a spingere. Al 58’ Esposito sorprende la retroguardia ospite e mette la firma sulla sesta meta di giornata. Nel finale gli ultimi squilli con Musajo e il pievese Tassinari per il 47-7.

Le altre del 14° turno: Sondrio-Bergamo 48-41 (5-2), Colorno-Botticino 32-26 (5-2), Rugby Lyons-Brixia 13-6 (4-1), Rovato-Bologna Rugby60-38 (5-1).

Classifica: Giacobazzi 53, Brixia, Bologna Rugby 46, Bergamo 42, Lyons 36, Rovato, Colorno 34, Sondrio 29, Pieve 24, Botticino 20.