Rugby. Giada Corradini alla World cup in Inghilterra: "Così vi dimostro quello che sa fare una donna»

La pesarese Giada Corradini, centro del 2002, è stata convocata al Rugby World Cup 2025 in Inghilterra dal 22 agosto.

E’ la prima volta in azzurro?

"Sabato 9 agosto ho disputato la mia prima partita con la nazionale seniores dopo aver seguito un lungo percorso di allenamento con loro, ma ho già giocato con la maglia azzurra al Summer Series a Parma con l’Italia Under 20 e subito prima con la nazionale Seven in due tornei in Croazia ed in Germania".

Che sensazioni ha provato?

"Tante emozioni insieme, è gratificante vedere che la costanza negli allenamenti ha dato i suoi frutti".

Quando è stata chiamata cosa ha pensato?

"Ho pensato: davvero sta succedendo a me?".

Il suo percorso?

"Sono nata e cresciuta a Pesaro. Ho iniziato a giocare a rugby a 8 anni attraverso mio fratello maggiore che mi ha poi allenato una volta più grandi e successivamente è diventato lo sport di famiglia perché è lì che ho trovato quello che poi è diventato mio papà (che mi ha allenato per più anni sia da bambina che nelle giovanili). Ho avuto giusto due anni di distacco dal rugby giocato per darmi al nuoto agonistico, per poi tornare al rugby a 14 anni per poi non smettere più. A 17 anni mi sono trasferita a Colorno in provincia di Parma, al Colorno dove ho giocato in questi 6 anni. La scelta di trasferirmi è stata per crescere tecnicamente e così è stato grazie a tecnici competenti, una società che investe sul femminile ed una squadra competitiva. Per il momento il mio percorso sta cambiando perché dopo la Coppa del Mondo mi trasferirò a Montpellier per continuare a migliorarmi".

A Pesaro da anni manca la serie A. Eppure ci sono molte giocatrici pesaresi forti come Sgorbini e Gai. C’è la possibilità di un ritorno della massima serie nella tua città?

"Purtroppo non è così facile creare una squadra femminile per tanti motivi. Uno è che il rugby non è uno sport tanto conosciuto, femminile ancor meno, c’è ancora lo stereotipo dello sport di genere e ciò rende faticoso far avvicinare le ragazze a questo mondo. L’altro motivo è che bisogna trovare delle persone che si occupino solo del femminile e investano negli anni in una squadra come tanti anni fa c’era".

Se dovesse convincere una ragazzina ad avvicinarsi al rugby cosa le direbbe?

"Il rugby fa sognare, ti fa esplorare sensazioni nuove: le donne possono fare cose incredibili".

Beatrice Terenzi