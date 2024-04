Rugby, gioia per Gherardi . Convocato per l’Under 19 insieme a Kakalaishvili

Quarto match per l’Italia U19 e terzo reggiano convocato in azzurro. Dopo Tommaso Mussini, terza linea chiamato per i match con il Giappone, e Giorgio Kakalaishvili, pilone convocato sia per le sfide nipponiche sia per quella con l’Inghilterra, è stato scelto stavolta il mediano di mischia Elia Gherardi (foto), che al raduno di Parma, da lunedì, andrà con Kakalaishvili. In questo quarto match l’Italia affronterà il 20 aprile a Viareggio il Galles. Nei precedenti match gli azzurrini hanno ottenuto una vittoria e un ko con il Giappone a Brescia (22-20, 27-36) e perso con l’Inghilterra (10-40) a L’Aquila, davanti a 5mila spettatori. Mussini, Kakalaishvili e Gherardi sono del 2005 e giocano nel Valorugby U18, capoclassifica del girone interregionale. Nota di pregio per il club è il fatto che anche in questo giro di convocazioni solo Benetton, Fiamme Oro, L’Aquila e Valorugby vantano due atleti.