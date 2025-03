Rugby. Giovanili Cus, iniziativa per i piccoli

Bella iniziativa del Cus Ferrara Rugby rivolta alle giovani leve. Dopo il successo degli open day ancora uno sforzo rivolto al vivaio, al futuro della disciplina. Per chi volesse approcciarsi alla palla ovale ecco un ulteriore incentivo. C’è infatti la possibilità per tutti i nuovi tesserati nati nel 2018 e 2019, di “fare” rugby gratuitamente nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Basterà contattare la sezione al numero 3406715280 (o per mail rugby@cusferrara,it) per essere poi convocati nelle giornate di allenamento ed entrare nella grande famiglia cussina.

Sfruttando la sosta dei vari campionati, tutte le categorie della sezione rugby del Cus Ferrara (dalla under 8 a prima squadra e veterani) con tecnici ed accompagnatori, si sono riunite lo scorso week end nella trasferta che ha portato una settantina di atleti allo stadio Olimpico per seguire il match fra le nazionali di Italia e Francia valido per il 6 Nazioni. Entusiasmo alle stelle per i piccoli del minirugby, ma anche per i più grandi.