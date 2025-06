Rugby, Giulio Facchini eletto miglior giocatore dei Cavalieri Union 2024/25

Prato, 7 giugno 2025 - E' Giulio Facchini il miglior giocatore dei Cavalieri Union per quanto riguarda l'annata agonistica ormai conclusasi. Lo hanno deciso i tifosi del club, partecipando al sondaggio indetto dalla società per eleggere l'”MVP 2025”. Ed il giovane Facchini, che aveva fatto la sua comparsa in prima squadra nella Serie A 2023/24, è diventato una presenza fissa dal rendimento costante anche nella Serie A1 2024/25, superando in questa “classifica” altri due protagonisti stagionali quali Lorenzo Ciampolini e Gianmarco Magni.

Questi ultimi due potrebbero oltretutto lasciare Prato, considerando che piacciono anche a società di Serie A Elite. Facchini dovrebbe invece essere uno degli elementi su cui il tecnico Alberto Chiesa incentrerà i Cavalieri 2025/26, da affiancare al “nucleo storico”. Intanto, i "tuttineri" hanno ripreso gli allenamenti, in attesa di avere nuovamente a disposizione il Montano di viale Galilei: sedute a ritmi più bassi, considerando che la preparazione vera e propria inizierà alla fine di agosto. I Cavalieri, dopo la retrocessione per soli due punti maturata nello scorso campionato, lasciano il girone “di merito” e ripartiranno dal girone 2 di Serie A. E proprio per questo, ricominciando da un torneo dal livello medio più basso rispetto a quello disputato sino poche settimane fa, sono chiamati disputare un'annata da primi della classe.

G.F.