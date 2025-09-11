Rugby Gli Orsi fanno sul serio. Le date delle gare di pre-season

Il campionato di Serie C 2025/2026 di rugby prenderà il via il prossimo 19 ottobre e gli agonisti del Rugby Pistoia stanno preparandosi alla nuova stagione, con la prima novità che arriva dalla panchina: a guidare la prima squadra, com’è ormai noto, sono Davide Malpaganti e Michele Parigino (sostituendo Valter Nutini). Malpaganti rivestirà il ruolo di head coach e si occuperà della mischia, mentre Parigino allenerà i trequarti. Potranno contare su Matteo Valiani in veste di preparatore atletico, mentre Raffaello Mori sarà il team manager. Farà ancora parte della rosa Mattia Evangelisti, il capitano che fino a qualche stagione fa giocava in Serie A con la casacca dei Cavalieri Union. Già fissate le amichevoli pre-campionato: si parte dalla classica partitella in famiglia del 14 settembre prossimo, per poi andare a Prato per sfidare i Gispi Tigers il 28 settembre successivo. Il 5 ottobre prossimo l’attenzione tornerà invece sul campo di Chiesina Montalese, quando gli Orsi riceveranno I Titani di Viareggio per un match che con tutta probabilità si ripeterà anche in campionato. Nella scorsa stagione, il club non era riuscito a qualificarsi al girone-promozione chiudendo poi al sesto posto aggregato nel torneo regionale con 12 punti. Uno degli obiettivi del nuovo corso sarà quello di provare ad alzare ulteriormente l’asticella.

Giovanni Fiorentino