Rugby. I Berserker si giocano il settimo posto

A tre giorni dal taglio del nastro dell’impianto di Casenuove a Gambassi Terme, il nuovo campo da rugby (con tanto di sussidiario) sarà subito inaugurato dai Berserker per l’ultimo incontro di campionato della prima fase di serie C. Svanito il sogno di potersi giocare l’ultimo posto per la seconda fase interregionale, domani alle 14.30 la squadra espressione della stretta collaborazione tra Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli, affronterà il Bellaria Cappuccini Pontedera nella finale per il 7° posto di questa prima fase regionale. I ragazzi di coach Firenzani hanno perso entrambe le gare della propria semifinale contro il Gispi Prato, mentre gli ospiti hanno pagato la sconfitta interna di misura dell’andata (14-15 il risultato finale), pareggiando 27-27 al ritorno in trasferta. Nella seconda fase, che prenderà il via ad anno nuovo, entrambe le compagini, insieme alla sesta classificata si contenderanno la Coppa Toscana, mentre le prime cinque di questa fase concorreranno per la promozione nella categoria superiore.