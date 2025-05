Rugby. I Cavalieri U18 si laureano vice-campioni nelle final four. La soddisfazione di Cirri

Dopo il titolo regionale ottenuto nelle scorse settimane, i Cavalieri dell’U18 regionale si sono laureati vice-campioni dell’area tecnica Toscana – Emilia Romagna, Umbria e Marche. E’ l’esito delle "final four" di area disputate pochi giorni fa a Cesena: i ragazzi di coach Lorenzo Cirri hanno eliminato i campioni emiliani dell’Imola, vincendo 8-7. E nella finalissima hanno ceduto le armi al Perugia, con gli umbri vincitori per 19-5 al termine di un confronto tiratissimo. Per Riccardo Aiello, Lorenzo Antonioli, Tommaso Betti, Bernardo Borchi, Ryan Lorenzo Ceccherini, Luca Colella, Marco Degl’Innocenti, Giano Di Natale, Davide Entrade, Simone Ercolini, Francesco Forni, Lapo Forzini, Lorenzo Giugni, Quentin Aziz Gori, Alessio Mariottini, Davide Milano, Tommaso Nocentini, Guido Papucci, Alessandro Pazzaglia, Mirko Petretti, Diego Pieraccini, Mattia Poli, Matteo Daniel Sarbu e Jacopo Sorri, la stagione si è chiusa nel migliore dei modi. "I nostri obiettivi di creazione del gruppo e di sviluppo tecnico sono stati soddisfatti – ha detto Cirri – sono contento della stagione che abbiamo fatto, soprattutto della collaborazione positiva nello staff. Adesso ci godiamo i risultati. L’obiettivo per il futuro è di fare un passo ulteriore, cercando di conquistare l’accesso al campionato interregionale. Ma sono molto orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi sul campo".