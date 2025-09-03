Rugby. I Diavoli rinforzano la mediana. Preso Matteo Bianco dalla Lazio

La linea di mediana del Valorugby si arricchisce di un giovane interessante. Il club di Enrico Grassi ha infatti ingaggiato Matteo Bianco, 23 anni, mediano di apertura di 1.84 per 86 chili, cresciuto nella squadra romana del Primavera e in arrivo dalla Lazio, maglia con cui ha esordito nel massimo campionato italiano.

"Quando si è prospettata l’opportunità di venire a Reggio non ci ho pensato un secondo – dichiara Bianco – Questo è uno dei club italiani più importanti e se volevo alzare l’asticella non potevo desiderare di meglio. Mi ritrovo ad allenarmi tutti i giorni con campioni del calibro di Luca Bigi e Pierre Bruno che ho tifato e ammirato in televisione soltanto pochi anni fa".

Romano doc (“sono del quartiere di Primavalle e tifoso romanista”), già nel giro delle nazionali azzurre (ha vestito la maglia dell’Under 18 e 19), Bianco rinforza il reparto della mediana. "Sono un mediano di apertura, il classico numero 10, abile nel gioco con il piede. Il mio idolo rugbistico è Beauden Barrett, ma ho avuto la fortuna di avere un maestro come Luciano Rodriguez (ex Diavolo, ndr), mio compagno alla Lazio. Ora qui mi trovo un altro mostro sacro come Dan Newton nello staff tecnico, per non parlare di Schalk Hugo in campo con cui mi confronto costantemente per migliorare".