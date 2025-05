Rugby, i Gispi Tigers cadono contro l'Olbia e restano al quarto posto

Prato, 15 maggio 2025 - Una sconfitta rimediata contro la prima della classe, che decreta in via definitiva il quarto posto in classifica nel girone-promozione. E' la battuta d'arresto che i Gispi Tigers hanno rimediato contro l'Olbia capolista, nel corso dello scorso turno del campionato di Serie C 2024/25. I sardi si sono imposti per 48-19, confermando una volta di più la superiorità tecnica nel raggruppamento nonostante le mete pratesi di Paoli ed Introzzi. “E’ stata una prova più che dignitosa – sottolineano i coach Luca Nuti e Lorenzo Vannini – considerando che ci siamo presentati in diciassette e che abbiamo giocato con la stessa prima linea per tutto il match. Oltre a questo c’è stato anche il viaggio, tutt’altro che comodo. Venendo alla gara, abbiamo sofferto in mischia chiusa, anche se meno rispetto alla sfida con il Tirreno. L’Olbia è una formazione costruita per giocare in Serie B, ma noi abbiamo mostrato delle situazioni interessanti e abbiamo saputo muoverci molto bene con la sfera in mano, oltre a vincere tutte le touches. Abbiamo realizzato tre mete, ma potevano essere anche quattro. Ci sono ancora tanti aspetti da migliorare, ma lo sappiamo e la voglia di crescere da parte del gruppo è forte”. Sulla carta ci sarebbe in teoria un'ultima gara, ossia quella da recuperare contro il Vasari Arezzo e ricalendarizzata per il prossimo 27 maggio. Ma anche con un successo, il quadro non cambierebbe: i Tigers chiudono la stagione al quarto posto del girone-promozione con 20 punti.

G.F.