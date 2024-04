Rugby. Il Cus espugna Faenza. Domenica l’ultimo turno

Ultima vittoriosa trasferta per il Cus, che espugna Faenza per 29-16 e conquista cinque punti in classifica. Alla fine saranno 5 le mete a referto per i bianconeri contro una sola dei padroni di casa: nonostante la netta superiorità al largo ed in rimessa laterale, Ferrara fatica a spaccare il match e tiene a galla una formazione coriacea. Come da previsioni Faenza è arruffone e sporca buona parte degli attacchi degli ospiti che passano comunque con Scanavacca dopo pochi minuti e bissano dopo poco con Semenza con una volata all’ala. Semenza sigla là doppiette personale, sul 17-3 Ferrara forse si siede un attimo ed i padroni di casa si fanno sotto con due calci per il 17-9 dell’intervallo. Nella ripresa meta del bonus offensivo di Tonghini, Faenza la vuole riaprire ma è un fuoco di paglia: la parola fine la mette Gatti per il Cus.