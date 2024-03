Rugby. Il Cus non riesce a fermare la capolista

Non è bastata una generosissima prova del Cus a stoppare la marcia della capolista Lyons Piacenza, che passa 7-20 al Trevisani, ma per la seconda volta in stagione non riesce ad incassare il bonus mete offensivo. Alla fine i padroni di casa pagano a caro prezzo i due gialli a Susa e Zingaro, uno per tempo, figli di una difesa strenua ma in costante affanno. La spinta della mischia ospite, soprattutto nella prima frazione, è poderosa e mette in costante difficoltà i bianconeri di casa: nonostante ciò è il Cus a muovere per primo il tabellino con Namari, dopo pregevole iniziativa di Bondoni.

Buon per Ferrara che l’apertura ospite ha letteralmente le polveri bagnate e mette dentro un calcio dopo diversi errori. Il sorpasso arriva dopo una giocata in superiorità nata da una spinta della mischia per il 7-8 del riposo. I primi minuti del secondo tempo sono quelli che vedono i Lyons ingranare la marcia giusta e passare due volte. Piacenza prosegue così la sua inarrestabile marcia al vertice.