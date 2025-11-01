Rugby. Il Giacobazzi in Sardegna nel fortino dell’Alghero. Trotta: "Inviolato una stagione fa, sia di stimolo»

Il Giacobazzi vola oggi alle 15 in Sardegna per affrontare una delle corazzate del campionato. In anticipo rispetto al resto del programma del terzo turno, i biancoverdeblù di coach Guareschi se la vedranno con l’Amatori Alghero, squadra ambiziosa e costruita per l’alta classifica. Dopo la sconfitta di Lecco e i segnali incoraggianti arrivati dal pari con Stade Valdotain, si alza l’asticella per il Modena, come spiega l’ala Pietro Trotta (in foto una sua meta).

"La scorsa stagione – le sue parole – nessuno è riuscito a violare il campo di Alghero e questo dato ci fa capire il grado di difficoltà di questa partita. Stiamo iniziando a conoscere la categoria, stiamo imparando dai nostri errori e la partita con l’Amatori deve essere un ulteriore step nel nostro percorso di crescita. Domenica scorsa nei 20’ finali del primo tempo siamo andati in confusione e questa cosa non deve più capitare, nella gestione della partita dobbiamo essere più maturi e lucidi, magari più ‘brutti’, ma più efficaci".

Questo il XV di coach Guareschi: Mazzi; Incerti, Orlandi, Malagoli, Trotta; Zerbini, Esposito; Bellei M., Flores, Operoso; Venturelli M., Zanni; Malisano, Benassi, Morelli, a disposizione Rodriguez, Milzani, Rizzi, Cojocari, Venturelli L., Lloyd, Righi Riva, Petti.

Le altre del 3° turno: domani Cus Milano-Stade Valdotain, Union Milano-Piacenza, Noceto-Milano, Lecco-Parma.

Classifica: Parma, Piacenza 10, Milano 6, Lecco, Cus Milano, Giacobazzi, Stade Valdotain 4, Alghero, Noceto 1, Union Milano 0.