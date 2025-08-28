Rugby. Il Giacobazzi si ritrova per la A

Col ritrovo a Collegarola ha preso il via martedì la stagione del Giacobazzi Modena neopromosso in serie A, agli ordini dei coach Guareschi e Mannato e del preparatore atletico Bettini. Prima dell’allenamento, il presidente Enrico Freddi e il ds Alessandro Mazzi hanno parlato all’intero gruppo Seniores, sottolineando obiettivi e ambizioni della società per il campionato che inizierà domenica 19 ottobre a Lecco. "Abbiamo raggiunto un traguardo prestigioso, la serie A, e ci siamo guadagnati la possibilità di confrontarci con un rugby di livello più alto – spiega Mazzi – la dobbiamo vivere come un’opportunità, dobbiamo goderci questa esperienza nella consapevolezza che ce la siamo conquistata con pieno merito. Si apre un nuovo capitolo ed è necessario prepararsi bene alle sfide che ci attendono. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso rispetto a quello che ha vinto la serie B, servirà tempo e grande impegno per adattarsi a un campionato più competitivo, ma siamo convinti di avere valori importanti".

Per quanto riguarda la struttura tecnica, i confermati Gianluca Guareschi (head coach) e Antonio Mannato (allenatore della mischia) saranno affiancati da quest’anno dagli ex capitani biancoverdeblù Luigi Faraone ed Enrico Michelini, che assumono l’incarico di assistenti, il primo con focus su avanti e prime linee, il secondo sui trequarti. Conferme anche per il preparatore atletico Gabriele Bettini, il fisioterapista Mattia Gianferrari e il video analyst Emanuele Tirelli. Cambio in panchina nella Cadetta, che sarà guidata dalla coppia formata da Raffaello Bolognesi e Nicola Fiorentino. Primi due test sabato 27 settembre col Colorno e sabato 4 ottobre col Piacenza.