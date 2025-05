Rugby. Il week end delle squadre valdarnesi

Arezzo, 06 maggio 2025 – La copertina del weekend va alla Under 14 del Mammut Rugby. I ragazzi sono stati protagonisti al Torneo di Cesena, in un fine settimana al mare che ha rafforzato il gruppo e regalato belle emozioni. Inseriti in un girone da cui siamo usciti vittoriosi, con un gioco convincente e tanta voglia di fare bene, hanno conquistato l’accesso alla finale 1°-2° posto contro Città di Castello. Una partita tosta, che li ha visti sconfitti ma orgogliosi: portiano a casa la prima coppa stagionale, consapevoli di essere un gruppo che sta crescendo e che questo risultato lo merita tutto. Riguardo gli Under 16, giornata di rugby per i ragazzi in franchigia con Vasari Arezzo, impegnati sul campo di Gubbio contro Perugia e Centauri. Due buone partite che hanno visto crescere e confrontarsi con realtà solide i ragazzi della mammut rugby: Perugia 7 - 7 Vasari, Arezzo Centauri 26 - 0 Vasari Arezzo.

Esperienze così fanno gruppo, fanno gioco, fanno strada. Allenamento U14 a Cecina per Carlotta Bartoli e Safira Mendez Mafulu con il progetto ARTE femminile. Una bella giornata in rosa dove le ragazze si sono ritrovate per fare gruppo e prepararsi al prossimo torneo di Treviso. ‎

Fine settimana lungo e di lunghe trasferte per il Rugby Valdarno. Giovedì 1 maggio, under 10 e under 12 hanno raggiunto Calvisano, nel bresciano, per partecipare al torneo in memoria del presidente federale Alfredo Gavazzi. Una buona occasione per confrontarsi con inconsuete realtà rugbistiche del Nord Italia, in un impianto all'avanguardia nel panorama italiano e che ospiterà partite del prossimo mondiale under 20, la cui coppa era esposta durante il torneo. Sabato sono scesi in campo gli Old, in supporto ai Trinceroni di Scandicci, per il torneo Scarpa di Firenze.

Domenica mattina, di nuovo in campo gli under 12, insieme alla under 6, per le rispettive Feste del Rugby a Colle Val d'Elsa. In campo anche la under 16, a Scandicci, per il turno di Rugby Seven della Coppa Pegaso, riportando una vittoria e due sconfitte, e la Under 14 Sofia Rosi a Cecina. Lunga trasferta per la under 14; sabato si è trasferita a Benevento, per partecipare, il giorno successivo, al Torneo Internazionale Città di Benevento, finendo, imbattuta, al terzo posto e con il premio di miglior giocatore del torneo a Tommaso Valentini. Insomma, ci si avvia al finale di stagione e le soddisfazioni non mancano.