Rugby, "Kiwi" under a tutto gas. Livorno e San Benedetto ko con due prestazioni autorevoli

Campionato fermo per la serie A, ma non per le giovanili che hanno tenuto alti i colori della Fiorini Pesaro Rugby nei rispettivi campionati. È stata infatti una giornata positiva per entrambe le squadre scese in campo. Per l’Under18 al Teknowool Rugby Park è arrivata una bella vittoria per 31-17 contro i Lions Amaranto Livorno, per la 3° giornata del Campionato Interregionale 2. Una vittoria che conferma i giovani kiwi in testa alla classifica.

"Non ci aspettavamo un inizio così positivo nel Girone Interregionale, i ragazzi sono stati molto bravi vincendo tutte le partite di questa seconda fase, speriamo di continuare così". A fare il quadro della situazione il vice allenatore Diego Antonelli, che continua: "I ragazzi hanno risposto molto bene agli ultimi allenamenti, ma ancora hanno tanto da migliorare. Sicuramente dobbiamo lavorare sulle fasi statiche. I ragazzi dell’under18 fanno spesso esperienza con le prime squadre. Il nucleo della squadra è più o meno fisso, ma spesso le pedine importanti vanno a rinforzare le formazioni seniores, per questo è importante responsabilizzare i ragazzi più piccoli, è l’obiettivo principale di quest’anno".

Poi parla di obiettivi: "L’obiettivo è a lungo termine. Creare un gruppo con le qualità per qualificarsi, la prossima stagione, al girone elite. Vogliamo creare un gruppo di qualità di ragazzi nati nel 2008, che sono i più piccoli, per avere un livello medio-alto i prossimi due anni".

Positivo anche il periodo dell’Under16 della Fiorini Pesaro Rugby. Domenica la formazione giovanile giallorossa, impegnata nel campionato regionale/interregionale liv. 3, ha vinto per 16-12 sul campo della FI.FA. Security U.R. San Benedetto, consolidando la prima posizione in classifica. "Domenica abbiamo incontrato una delle squadre più forti di questo girone – il commento dell’allenatore Domenico Azzolini –. Noi eravamo molto rimaneggiati, ma i ragazzi sono stati disciplinati e squadra come non erano mai stati e sono riusciti a portare a casa un risultato molto difficile, che nessuno si sarebbe aspettato".

b. t.