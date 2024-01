Rugby, l’Emil Banca va forte. Cus Siena ko: è secondo posto

Vittoria e secondo posto confermato per l’Emil Banca Bologna che supera 38-0 il Cus Siena, sconfitta ma che porta almeno un punto e con esso il sesto posto invece per il Pieve superato a San Benedetto del Tronto 24-20. Il Bologna torna alla vittoria e davanti all’infreddolito pubblico del Bonori batte il Siena e si conferma seconda forza. I ragazzi di Brolis vincono con pieno merito al cospetto di un Siena che tiene bene il campo per 20’. Teresi, Bertini, Esteki e poi Quadri, Balsemin e Sacchetti mettono a segno le 6 mete bolognesi.

Sconfitta di misura invece per Pieve di Cento. I ragazzi di Balboni e Taddia partono alla grande e chiudendo il primo tempo avanti 0-17. Nella ripresa il San Benedetto domina in mischia portandosi in vantaggio nel finale. I punti del Pieve sono arrivati dalle mete di Marchesini e Aleotti, da un penalty e una trasformazione di Govoni e un penalty e una trasformazione di Rosso.

Le altre gare: Gubbio–Romagna 8-52, Modena–Jesi 47-17, Colorno–Firenze 50-3, Formigine–Lions Amaranto 12-14.

La classifica: Romagna 47, Bologna 39, Modena e Colorno 37, Unione San Benedetto 28, Jesi e Pieve 24, Cus Siena 23, Gubbio 17, Lions Amaranto 15, Firenze 8, Formigine 3. f.m.