Rugby, l'ex-Cavalieri Otano vince il campionato di Serie B

Prato, 27 aprile 2025 – Lo Stade Valdotaine Rugby, nel suo piccolo, ha compiuto un'impresa, conquistando in soli dodici mesi prima la promozione in Serie B e poi quella in Serie A. Quest'ultima, in particolare, è arrivata proprio nelle scorse ore, grazie alla vittoria per 22-16 che i valdostani hanno conquistato contro il Capoterra. E al timone dello Stade c'è un tecnico che ha fatto la storia del movimento rugbistico pratese: il direttore tecnico della società di Aosta che ha chiuso il girone 1 del campionato di Serie B 2024/25 al primo posto è infatti Luis Otano, il quale fino a pochi mesi fa allenava peraltro l'U18 dei Cavalier Union. L'”argentino di Prato” che vanta oltre un quindicennio di militanza nei Cavalieri considerando anche la “vecchia” franchigia, era arrivato in città come giocatore nel 2001, vi era poi rimasto anche da allenatore ed è più volte tornato come collaboratore tecnico. Gli è capitato anche di sfidare la sua vecchia squadra: nel 2019, quando allenava il Cus Torino (che avrebbe poi condotto nella massima divisione) vinse l'amichevole con i “tuttineri” allora allenati da Carlo Pratichetti. Si era trasferito in Val d'Aosta proprio la scorsa estate, dopo l'ennesimo ritorno al Chersoni. E il suo impatto si è visto: lo Stade Valdotaine sotto la sua guida tecnica ha totalizzato 73 punti, vincendo quindici delle diciotto gare disputate e conquistando la promozione al prossimo campionato di A dopo aver respinto gli assalti del Cus Genova. Otano, in meno di dodici mesi, si è già ritagliato un posto di primissimo piano nella storia del club aostano. Ma chissà che nel suo futuro non possa nuovamente esserci Iolo.

G.F.