Rugby Lucca vs Livorno 1931: Appuntamento al Romei

Appuntamento al "Romei" dell’Acquedotto per tutti gli appassionati della palla ovale lucchese. Il Rugby Lucca, infatti, sfiderà il Livorno 1931 nella seconda uscita casalinga della stagione. L’appuntamento è per domenica 19 novembre, a partire dalle 14,30. I rossoneri si presentano a questa sfida non al meglio. L’ultima sfida con il Clanis Cortona, infatti, ha lasciato pesanti strascichi. Non solo l’eliminazione dalla poule promozione, ma anche diversi "acciaccati" che non saranno a disposizione dei tecnici Sediani e Del Re per l’incontro di domenica.