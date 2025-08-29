Rugby maschile. Lucca ricomincia dalla serie "C»

Dopo oltre due anni di assenza, il Rugby Lucca tornerà finalmente a calcare i campi della Toscana e non solo. La società ha, infatti, ufficializzato l’iscrizione della formazione seniores maschile al prossimo campionato di serie "C", scatenando l’entusiasmo di tifosi e addetti ai lavori. Dopo le prime indiscrezioni infatti, c’era grande attesa nell’ambiente per questo annuncio che, dopo la conclusione positiva dell’iter burocratico di rito, può finalmente essere confermato.

La squadra, intanto, è già al lavoro (foto) agli impianti sportivi di San Cassiano a Vico (in attesa che si concludano i lavori di riqualificazione dell’"Acquedotto", storica sede del club), in attesa di conoscere quella che sarà la composizione del campionato. Nelle prossime settimane verranno resi noti lo staff tecnico e la composizione definitiva della "rosa" che potrà contare su un solido nucleo di atleti lucchesi, cresciuti nel settore giovanile, affiancati da giocatori esperti che hanno scelto di rientrare a Lucca dopo l’esperienza in altre formazioni. A questo gruppo si aggiungeranno, inoltre, alcuni innesti di qualità che contribuiranno a rafforzare l’organico. Ci sono grandi aspettative in vista della stagione che va ad iniziare ma il vicepresidente Alessandro Addabbo, tra i principali artefici di questa rinascita, predica prudenza.

"La squadra e lo staff sono molto carichi e in generale nell’ambiente c’è grande entusiasmo per questo ritorno – spiega –, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. L’obiettivo per il primo anno è ripartire bene e cercare di concludere il campionato nella parte alta della classifica".