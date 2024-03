Rugby. Modena, derby amaro. E Bologna scappa

Stecca nel derby il Giacobazzi Modena, battuto in casa 30-26 dal Bologna e ora scivolato al 4° posto, mentre la gara fra gli Highlanders Formigine e San Benedetto è stata rinviata per impraticabilità del campo. Modena avanti dopo 8’ con meta di Rodriguez, poi Esposito che non sbaglia. Bologna pareggia subiti i conti, scappa con i calci di Marzocchi. Prima del riposo Musajo va in meta ed Esposito non sbaglia per il 14-13 di casa. Nella ripresa meta ospite di Anteghini e di Teresi. Al 69’ la touche di Rizzi è raccolta da Venturelli, la mischia di Modena macina metri ed è ancora Musajo a mettere l’ovale oltre la linea. Esposito fa 3 su 3 alla trasformazione: 23-21 per Bologna. La doccia fredda con la meta di Teresi, che rimette i suoi in zona di comfort. Bologna mette la freccia in classifica.

Le altre del 16° turno: Firenze-Romagna 0-106 (0-5), Lions Amaranto-Pieve 19-18 (4-1), Colorno B-Gubbio 78-15 (5-0), Cus Siena-Jesi 28-25 (5-1).

Classifica: Romagna 77, Colorno B 67, Bologna 62, Giacobazzi 59, UR San Benedetto*, Pieve 40, Jesi 32, Cus Siena 30, Gubbio, Lions 28, Firenze 14, Highlanders * 8.