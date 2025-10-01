Rugby - Nelle formazioni di serie A e B tanti i giovani del vivaio. Unione Firenze lancia la linea (sempre) verde
Che l’Unione Rugby Firenze abbia sempre puntato sui giovani, molti dei quali del territorio, lo dimostra il fatto che anche...
Che l’Unione Rugby Firenze abbia sempre puntato sui giovani, molti dei quali del territorio, lo dimostra il fatto che anche nelle sue squadre di vertice – di A e di B – ci sia una consistente presenza di giocatori che provengono dal suo vivaio. La conferma è arrivata dal tradizionale Memorial "Sebastiani" disputato a L’Aquila con la presenza delle migliori under 18 di tutta Italia, nel quale la formazione biancorossoviola guidata da Peppe Sorrentino con gli assistenti Vito Caprio e Alessio Mattoccia ha conquistato un sorprendente terzo posto.
Nella fase a gironi l’URF del capitano Yuri Coppola e del vice Giovanni Checcucci si era messa in evidenza con tre vittorie su quattro: contro L’Aquila (31-0), Benetton Treviso (7-5) e Fiamme Oro (7-5), e la sconfitta di misura nel derby con Livorno (10-12) per una meta subita a tempo scaduto che gli è costata l’accesso alla finale per il primo posto. Nella finalina, però, i fiorentini hanno risfoderato la grinta battendo un altro colosso come il Rovigo e mettendosi al collo la medaglia di bronzo. Notevole, in questa fase di precampionato, l’amalgama già raggiunta anche con i ragazzi dello Scandicci nell’ambito del recente accordo di collaborazione.
Per quanto riguarda le altre formazioni, al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia l’amichevole della squadra di A con il Romagna – primo e vero banco di prova della preparazione al campionato che prenderà il via domenica 19 ottobre – ha visto gli ospiti prevalere di misura nel secondo tempo dopo una prima frazione in equilibrio. La partita, inserita in un periodo di pieno carico atletico, è servita comunque allo staff gigliato guidato da Daniel Lo Valvo con la collaborazione di Samuele De Simone per misurare stato di forma e tenuta dei sistemi di gioco. Diverso l’esito, invece, per la squadra di B allenata da Marco Vito e dal vice Marco Bonanni, che alla prima uscita agonistica (anche questa con il Romagna) si è imposta al termine di una gara intensa e combattuta mostrando una buona attitudine al confronto soprattutto nell’attenta fase difensiva.
f. m.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su