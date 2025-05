Rugby, Paolo Buonfiglio rinnova con le Zebre fino al 2026

Prato, 14 maggio 2025 – “Sono molto contento dell’opportunità di continuare questa esperienza con le Zebre. Sono orgoglioso dei risultati che la squadra ha raggiunto dopo tanto lavoro, e sono sicuro che saranno la base per arrivare a traguardi ancora più grandi”. Parola di Paolo Buonfiglio, il quale ha così espresso la soddisfazione per il rinnovo contrattuale sino al 2026: il rugbista nato a Prato continuerà a vestire la casacca delle Zebre anche per la prossima stagione. Buonfiglio si è avvicinato alla palla ovale partendo dal Sesto Rugby, ovvero la seconda società (la prima è il Gispi) che oggi compone la franchigia dei Cavalieri Union.

Ha poi completato il proprio percorso giovanile nei Cavalieri, diventando la stella dell'U18. Non ha però fatto in tempo a diventare un riferimento della prima squadra “tuttanera”, perché ancora giovanissimo fu scelto dall'Accademia Francescato, per poi passare al Mogliano prima e (temporaneamente) al Benetton poi.

Nel 2019 è poi approdato alle Zebre ed era riuscito a diventare un elemento fisso del sodalizio impegnato nello United Rugby Championship. Ed un paio d'anni fa ha esordito anche in Nazionale, entrando a gara in corso nel match dell'Italrugby contro l'Irlanda. Proprio quando era entrato nel giro azzurro, gli infortuni hanno iniziato a tormentarlo. Ma quando la condizione fisica lo ha assistito, Buonfiglio ha sempre offerto prestazioni all'altezza. E in teoria, a 30 anni può ancora riconquistare la Nazionale. G.F.