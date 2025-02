Rugby. Pesante sconfitta per il Cus nel recupero. Noceto domina, ora una settimana di sosta

Pesante sconfitta per Nibe Cus, che nel recupero di Noceto viene schiantata dai gialloblù di casa per 72-7. In pratica mai in partita i ferraresi, che scompaiono progressivamente dal campo lasciando strada agli intraprendenti padroni di casa. Nocetani sempre in piena spinta, forti di un netto predominio nella fasi statiche, che a cavallo del quarto di gara spaccano la contesa: dopo un avvio di studio in cui la fanno da padroni i calciatori, meglio Noceto anche in questo, è la spinta dei padroni di casa ad aprire i varchi per due mete in successione.

Il bonus per Noceto arriva alla mezz’ora con la meta più bella della giornata, frutto di un paio di sventagliate a tutto campo. Ferrara timbra la presenza con la spinta da touch prima dell’intervallo (34-7) ma rimarrà un fuoco di paglia.

Stesso copione nella ripresa, i parmensi passano altre cinque volte, cercando e trovando anche giocate spettacolari (un paio di calcetti all’ala e sottomano frutto di fiducia).

Piove sul bagnato per Bondoni e soci che pagano anche 20’ in inferiorità numerica. Adesso la sosta prima dell’ultima di andata, in casa contro Romagna, cade veramente a puntino dopo questo ko.

Jacopo Rubbi