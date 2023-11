Rugby. Pesaro parte subito all’attacco, non molla e doma il Casale. Un successo meritato

Al Teknowool Rugby Park una partita intensa, combattuta fino all’ultimo secondo e terminata per 33-31 a favore della Fiorini Rugby Pesaro sul Casale. Il match è iniziato con un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin, in occasione della settimana caratterizzata dalla lotta alla violenza di genere i kiwi hanno giocato con una fascia rossa al braccio mentre sugli spalti svettava uno striscione contro il femminicidio realizzato dai giovani giallorossi.

Pesaro parte subito in attacco portandosi rapidamente nei 20 mt veneti, mettendo alla prova la difesa avversaria e guadagnando unu calcio di punizione che a 3’ da inizio partita che sblocca il punteggio. Il secondo tempo vede una Pesaro lanciata ripartire in attacco. I padroni di casa si portano nei 20 mt avversari con un bel gioco veloce e guadagnano un altro calcio piazzato che li riporta in vantaggio (16-14). I veneti riprendono fiducia, con una touche sulla linea dei 5 mt Casale imposta la maul e segna la 4 meta portando il punteggio in parità (28-28). Pesaro non si dà per vinta, ritrova la grinta, e con una touche sulla linea dei 5 metri segna la 4° meta, firmata Dal Pozzo, che riporta il punteggio a favore dei giallorossi (33-31). fino all’ ultimo si lotta. La Fiorini però non molla.

B.t.