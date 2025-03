Rugby, Riccardo Bonaccorsi non è più presidente di FIR Toscana

Prato, 10 marzo 2025 – “È arrivato il momento di passare la mano. Dietro questi quattro mandati c’è stato il grande lavoro di diversi consiglieri, tutti hanno contribuito a una crescita importante che c’è stata in questi anni. Un cambiamento rilevante del movimento nella nostra regione, merito dei club in collaborazione con il comitato. Basti pensare alle tante partite della nazionale maggiore maschile portate a Firenze dal 2010 in poi, durante le quali la Toscana ha sempre dimostrato di essere presente”. Parola di Riccardo Bonaccorsi, che dalle scorse ore non è più presidente del comitato toscano della Federazione Italiana Rugby. Prato perde quindi la presidenza regionale, ma nel nuovo consiglio direttivo federale il movimento rugbistico pratese sarà rappresentato idealmente dal direttore sportivo dei Cavalieri Union Francesco Fusi e da Marco Bertocchi. Fusi, in particolare, con 2576 voti è risultato il secondo candidato consigliere più votato in assoluto. Toccherà anche a loro supportare il nuovo presidente Edoardo Barcaglioni. “Quella del 2010 è stata la prima volta dell’Italia a Firenze e per questo dobbiamo ringraziare il presidente Giancarlo Dondi, che all’epoca ci ha dato fiducia – ha ricordato Bonaccorsi - eventi i cui benefici si sono riflettuti sul territorio: dal 2010 al 2022 sono nate 42 società. Come Comitato abbiamo sempre cercato di promuovere e agevolare il lavoro delle società nella promozione e nel reclutamento. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno incrociato il mio percorso in questi anni”.

G.F.