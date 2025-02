Rugby A Elite, Rovigo vince 38-17 contro la Lazio

Roma, 16 febbraio 2025 – Dopo una settimana di pausa del campionato serie A Élite, per il Sei Nazioni, la Femi Cz Rugby Rovigo Delta è tornata in campo, in trasferta, per la dodicesima giornata contro la Lazio Rugby 1927, al campo sportivo Giulio Onesti di Roma.

Inizio difficile per i ragazzi di coach Giazzon che al 6’ restano con un giocatore in meno per un cartellino giallo a Diederich Ferrario, per placcaggio alto. Lazio sfrutta subito il calcio a favore e opta per i pali, l’ex Cozzi fissa i primi tre punti, 3-0. Nei minuti successivi, varie sono le incursioni della Lazio che prova, vista la superiorità numerica, a superare la linea difensiva dei rossoblù; i bersaglieri però sono bravi a respingere l’avanzamento dei padroni di casa. Il risultato viene sbloccato al 23’ con Rovigo che ottiene un calcio a favore.

Krsul la gioca veloce con un calcio all’ala per Belloni che recupera l’ovale e vola oltre la linea per la prima marcatura di giornata. Chillon fissa la trasformazione, 3-7. Al 28’ sono ancora i bersaglieri a macinare metri: mischia avanzante nei ventidue della Lazio, ovale tra le mani del giovane Krsul che con una bella azione personale, elude la difesa avversaria e va oltre la linea. Chillon converte, 3-14. Al 33’ Cannata della Lazio viene punito con un cartellino giallo per un placcaggio irregolare ai danni di capitan Ferro.

Al 35’ i rossoblù si trovano in prossimità dei ventidue avversari, drive avanzante che porta oltre la linea Frangini, Chillon è preciso, 3-21. Al 40’ altra buona prova del pack rossoblù che con il drive avanzante porta ancora oltre la linea Frangini, per la meta del bonus.

Chillon trasforma e manda le squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 3 a 28. La seconda frazione si apre al 45’ con un’altra buona prova del drive rossoblù che porta nuovamente oltre la linea Frangini, che schiaccia la sua terza marcatura di giornata. Chillon non trasforma. Al 54’ Rovigo apre il gioco a Moscardi che avanza il campo, passaggio per Belloni, che va a marcare la sesta meta di giornata. Chillon non riesce a convertire, 3-38.

Al 67’ Rovigo resta con un uomo in meno per un cartellino giallo a Fourcade, Lazio prova dunque ad attaccare, ma la difesa rossoblù è buona e Rovigo esce dai propri ventidue. Negli ultimi minuti del match Lazio prova varie incursioni nella zona rossa dei bersaglieri, al 77’ Rovigo viene punito con un altro cartellino giallo a Casado Sandri. I padroni di casa, con la superiorità numerica in mischia, trovano la prima meta di giornata dal drive con Gisonni. Cozzi trasforma, 10-38.

Al termine della partita i biancocelesti macinano metri, provano l’ultima azione all’80’ e concretizzano il loro lavoro con Cozzi che vola in meta. Lo stesso Cozzi trasforma e fissa il risultato finale sul 17 a 38.

“Una buona prestazione da parte della squadra, il commento del coach rossoblù Davide Giazzon. L’atteggiamento e l’attitudine dei ragazzi sono state molto buone. Abbiamo ritrovato la fiducia nel risegnare mete da drive e di fare anche buone azioni con palla in mano. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto uno step avanti, dobbiamo sicuramente migliorare alcuni aspetti in vista delle prossime partite. Avevamo bisogno di questa vittoria per affrontare le prossime settimane sereni, dove andremo ad affrontare delle partite difficili.”