Rugby. Scontro al vertice per i Berserker

Nuovo impegno stagionale domani per i Berserker, che saranno di scena alle 15 al campo sportivo di via dell’Acropoli ad Arezzo contro il Vasari. Sarà un vero e proprio scontro al vertice del girone di questa prima fase. Sia i padroni di casa che la squadra espressione della collaborazione tra Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli hanno vinto le loro due precedenti partite contro Orsi Pistoia e Titani Viareggio. Un bel banco di prova, quindi, per i ragazzi di coach Firenzani che avranno modo di confrontarsi con una squadra di buon livello per confermare le ottime sensazioni di questa prima parte di stagione. Il match è di fatto la replica di quello disputato lo scorso 24 ottobre a Casenuove di Gambassi, finito 6-17 per gli aretini ma poi annullato a causa di un brutto infortunio accorso durante la gara a un giocatore empolese, trasportato in ospedale dopo aver subito un duro placcaggio.