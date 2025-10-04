Rugby: secondo turno di Coppa Italia. Al Mirabello c’è il Petrarca Diavoli pronti a regalare un’altra prova convincente

Alle 15.30 il Mirabello ospita la seconda giornata di Coppa Italia: il Valorugby accoglie il Petrarca Padova. Nel primo round, sabato scorso, mentre i granata superavano le Fiamme Oro con una prova fortemente convincente, il Petrarca ha dovuto rimanere a riposo, guardando sconsolato da sotto il portico della propria club house il campo gonfio di pioggia e l’arbitro intento a rinviare la partita. Anche il terzo match della prima giornata del girone A è stato posticipato per permettere la disputa della Supercoppa (il redivivo trofeo è stato vinto da Rovigo sul Viadana); cosicché per ora solo il Valorugby compare a punti nella classifica del girone.

Per oggi Violi mantiene quasi immutata la formazione che ha ben impressionato sabato contro la squadra romana, inserendo solo Cuminetti tra i centri al posto di Leituala e Bigi e Rimpelli nella prima linea di partenza al fianco del capitano Favre. In panchina i giovani reggiani Mussini e Gherardi. ll Petrarca è anche quest’anno una delle favorite per lo scudetto e il match di oggi appare un test ancor più significativo di quello dello scorso weekend, in vista del campionato che inizierà sabato prossimo con la trasferta a Colorno.

La formazione granata: Brisighella; Lazzarin, Cuminetti, De Villiers, Colombo; Bianco, Casilio; Sbrocco, Wagenpfeil, Ruaro; Portillo, Schinchirimini; Favre (cap.), Bigi, Rimpelli. Panchina: Cruz, Taddei, D’Amico; Nasove, Esposito, Mussini; Gherardi, Hugo.

Arbitra la parmigiana Munarini, reduce dalla finale mondiale femminile di Twickenham.

Coppa Italia, 2° turno: ore 15.30 Rovigo-Mogliano, Valorugby-Petrarca, Fiamme Oro-Viadana; ore 14 Colorno-Accademia Fir, 15.30 Biella-Rangers. Domani alle 16, Parabiago-Lyons.

Classifica: Valorugby 5 punti, Fiamme Oro 0; Rovigo, Mogliano, Viadana e Petrarca ancora senza partite.

Marco Ballabeni