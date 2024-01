Rugby serie A, coach Panzieri: "Bene, ma possiamo fare di più». Fiorini, brindisi "doc»:. Valpolicella al tappeto

Una vittoria ad inaugurare il 2024. Nella decima giornata del campionato di serie A, la Fiorini ha vinto in trasferta contro il Valpolicella per 26-28 e portando a casa quattro punti importanti in ottica salvezza. "Bene la vittoria e i quattro punti, ma non siamo pienamente soddisfatti della nostra prestazione – il commento a fine partita del tecnico Paolo Panzieri –. Dopo un inizio di stagione è difficile oggi portiamo a casa la seconda vittoria in trasferta consecutiva, di questo siamo molto felici. Non mi è piaciuto l’approccio alla partita, l’atteggiamento visto in campo. Anche i ragazzi non sono contenti di quello che hanno fatto in campo, questo dimostra che la squadra sta maturando".

L’allenatore giallorosso continua la sua analisi del match: "La vittoria era importante e speriamo che ci porti la grinta necessaria a fare di meglio nelle prossime partite. Dobbiamo migliorare la gestione tattica al piede e la mischia chiusa. Ottima la reazione avuta nel secondo tempo e il gioco sviluppato, dimostrando che quando facciamo il nostro gioco lo sappiamo fare bene. Abbiamo mosso bene le mani, anche gli uomini di mischia hanno fatto vedere dei bei giochi alla mano. Il lavoro che stiamo facendo sta dando i suoi frutti". Panzieri già pensa al prossimo incontro: "Domenica alle 14,30 chiuderemo in casa, al Toti Patrignani, il girone di andata, contro Civitavecchia. Una vittoria ci porterebbe in una bella posizione di classifica". Il coach della Fiorini chiude: "C’è un po’ di rammarico per i punti che non siamo riusciti a catturare nelle prime partite, ma si vede una grande crescita nella squadra". Attualmente Pesaro è settima in graduatoria con 20 punti. La Fiorini non è partita benissimo, ma sembra che ora abbia trovato il suo ritmo. La squadra certamente è stata anche falcidiata dagli infortuni e ha giocato poche volte al completo e il fatto di avere non tutti i giocatori a disposizione ha condizionato anche gli allenamenti.

b.t.