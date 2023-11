Rugby serie A: domani alle 14,30 arriva Valsugana. La Fiorini a caccia del successo Villarosa: "Ora risposte concrete»

Un anno finora tosto e inconsueto per la Fiorini Pesaro Rugby che dopo cinque giornate non ha ancora colto la vittoria. I motivi sono tanti. Uno per tutti: la squadra finora non ha mai giocato al completo. Dopo una settimana di pausa che è servita per riordinare le idee, la formazione giallorossa ritorna in campo. L’impegno è casalingo, alle 14,30 domani, contro il Valsugana Rugby Padova. A questo zero in classifica il capitano Carlo Villarosa non ci sta proprio: "Vogliamo ripartire subito e dimostrare il nostro vero valore. Ecco perché non vediamo l’ora di giocare".

Gli avversari sono al 5° posto in classifica con 12 punti. I pesaresi sono invece 11esimi con 2 punti e in cerca della prima vittoria. "Eppure stiamo bene – continua Villarosa –. La pausa è stata utile anche a recuperare gli infortunati dell’ultimo periodo. Domani dovremo essere al completo. Il morale è alto, vogliamo dare risposte concrete". Sul Valsugana dice: "E’ forte, sia dal punto di vista fisico che tattico. Ha un’ottima mischia e dei buoni trequarti. Il loro punto di forza è l’aggressività nelle fasi statiche e nei punti d’incontro. Noi dobbiamo cercare di tenerli fisicamente, giocare una partita generosa. Dobbiamo portare in campo quello che facciamo in allenamento, il piano di gioco che abbiamo studiato". Sarà importante anche il sostegno del pubblico. "Ci aspettiamo gente al Toti Patrignani – continua -. Nell’ultimo incontro interno erano in tanti. Giocare in casa offre maggiore stimolo".

E chiude: "Dobbiamo cercare di essere positivi e concreti per tutti gli 80 minuti di gioco per ottenere il risultato. Prevedo un match tirato. Nelle ultime domeniche abbiamo fatto vedere belle prestazioni, ma non siamo riusciti ad agguantare la vittoria. E’ ora di farlo. Noi siamo pronti". Domani invece riposa la serie C.

b.t.