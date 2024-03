Rugby serie A e giovanile. Unione Firenze, niente da fare. Ma l’Under 18 vince a Parma

Al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia l’Unione Rugby Firenze è stata sconfitta per 5-23 (primo tempo 5-17) dall’Avezzano. Una battuta a vuoto che può starci visto che la squadra ospite è quarta in classifica e vanta una maggiore esperienza rispetto ai biancorossoviola (ottavi) che giocano per la prima volta in serie A dopo l’accorpamento avvenuto nella scorsa estate fra la Florentia Rugby e il Firenze Rugby 1931 che, da avversarie, militavano entrambe in B. Il rammarico, semmai, è che in questa occasione i padroni di casa non sono riusciti a concretizzare il possesso territoriale mantenuto per buona parte della gara, soprattutto nel primo tempo. Per l’URF il punteggio è rimasto inchiodato sull’unica meta realizzata da Andrea Gozzi su un bel drive orchestrato in avvio di partita. "I ragazzi hanno fatto buone cose dando grande intensità negli impatti e in mischia – spiegano i due allenatori Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo – ma avremmo dovuto sfruttare maggiormente le occasioni che ci eravamo creati. Certo, avevamo davanti una squadra più solida ed esperta che è stata brava ad approfittare di tutte le occasioni che le abbiamo lasciato ma dobbiamo imparare a dare il massimo anche contro formazioni che hanno una cilindrata maggiore della nostra. Comunque, dall’inizio a oggi siamo molto cresciuti e nelle gare che mancano alla fine del campionato cresceremo ancora".

Vittorie, invece, per l’Under 18 che disputa il campionato nazionale élite ed è tornata dalla difficile trasferta di Parma con un prezioso 22-21 grazie a una meta di Luca Daddi realizzata a tempo scaduto; per l’under 18 interregionale che al Padovani ha chiuso con un netto 33-10 il confronto contro lo Jesi; e l’URF Florentia di Suriano che nel quarto turno del girone promozione della serie C ha regolato il Gispi Tigers di Prato con un 25-15 ottenuto grazie alle mete di Strada, Beccu e Venturi, incrementate dai calci piazzati di Bernacchioni. Sconfitta da dimenticare in fretta, infine, per il Firenze 1931 che nel match di serie B contro la capolista Romagna è stato battuto per 106-0.

f. m.