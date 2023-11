Rugby Serie A Elite Donne. Valsugana troppo forte. Brescia cede il passo

È partita la stagione della Serie A Elite di rugby femminile. La prima giornata della prima fase "ha accolto" la matricola Leonessa Brescia riservandole subito forti emozioni. Francesca Sberna e compagne, infatti, sono state chiamate a rendere visita alle patavine del Valsugana, la squadra campione d’Italia in carica, per un impegno davvero proibitivo. Le previsioni della vigilia hanno trovato conferma sul campo, che ha visto imporsi le venete con un secco 48-3, ma il match, al di là del risultato, ha comunque riservato indicazioni importanti per la squadra biancazzurra. Le giovani di Alessandro Pinna hanno visto subito il livello che impone la serie A Elite ed hanno cercato di tenere il ritmo di una rivale che lotterà per conservare il titolo tricolore.

La matricola bresciana giocherà a Villa Carcina, dove arriverà il Cus Milano, formazione che nella gara d’esordio ha battuto 29-14 il Cus Torino e punta a centrare la vittoria che potrebbe già spingere in una direzione precisa la corsa verso i primi due posti del girone 1. Un obiettivo che Sberna e compagne devono vanificare con l’orgoglio che per la prima parte della gara ha consentito di reggere l’urto del super-Valsugana.