Rugby Serie A femminile

Il campionato di serie A Elite di rugby femminile è ormai ai nastri di partenza. Domenica 12 si giocherà la prima giornata della prima fase, che vede impegnate otto squadre suddivise in due gironi composti ciascuno da quattro formazioni. Al termine delle sei gare in programma (il 14 gennaio), le prime due di ciascun raggruppamento si sfideranno ai playoff, mentre le altre due disputeranno i playout (la seconda fase prenderà il via il 28 gennaio e si concluderà il 12 maggio). Tra le quattro compagini che si affronteranno nel girone 1 ci sono pure le ragazze della Leonessa Brescia, che rappresentano una novità assoluta per la massima divisione del rugby a 15 in rosa e che sono pronte a cominciare quest’avventura grazie alla vittoria del campionato di serie A ottenuta lo scorso anno dal Calvisano.

Proprio per acquisire le risorse necessarie per affrontare una contesa tanto selettiva, le Calvignare si sono unite con Rovato, Centurioni e Brescia, così da formare un’unica realtà in grado di costruire qualcosa di importante per la palla ovale femminile bresciana. In effetti il nuovo torneo metterà subito a dura prova la matricola biancazzurra, che domenica 12 farà il suo esordio assoluto nella Serie A Elite rendendo visita niente meno che alle campionesse d’Italia in carica del Valsugana Padova: "Si tratta di una partenza tutta in salita – spiega Francesca Sberna, capitano delle Leonesse e giocatrice che vanta una significativa esperienza con la maglia della nazionale – Sappiamo che le due squadre hanno obiettivi ben diversi e che loro rappresentano un gruppo di assoluta qualità. Il nostro traguardo quest’anno è ovviamente la salvezza e daremo il massimo tutte insieme per riuscire a raggiungerla, anche se siamo consapevoli che non sarà facile vista anche la caratura delle rivali con le quali siamo chiamate a misurarci. Personalmente sarà una gara particolare. Ritroverò infatti in campo da avversarie molte ragazze che conosco e con le quali ho già giocato. Sarà sicuramente emozionante".