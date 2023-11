Rugby serie a. Firenze ko, seconda sconfitta di fila

Seconda sconfitta consecutiva (35-17 il punteggio) per l’Unione Rugby Firenze dei coach Ferraro e Lo Valvo che, dopo la Lazio in casa, questa volta torna a mani vuote anche da Avezzano contro una squadra, terza in classifica, sicuramente più esperta e concreta ma agevolata dall’avvio contratto dei biancorossoviola, costretti a rincorrere e che hanno chiuso il primo tempo a -16 (21-5). Nella seconda frazione c’è stata una reazione, Nicola Biagini ha ridotto le distanze ma i padroni di casa sono riusciti a segnare altri due mete e hanno chiuso il discorso. Per quanto riguarda le altre squadre, da registrare le vittorie dell’under 18 élite Urf (22-15) a Roma contro la Capitolina, dell’under 18 regionale nel derby casalingo contro il Prato Sesto (39-10) e della serie C cadetti Ur Florentia contro il Bellaria col perentorio punteggio di 52-0; la serie B del Firenze Rugby 1931 è stata invece sconfitta in trasferta dal Romagna per 64-10.

f.m.