Rugby serie A, la Fiorini in trasferta domani alle 14,30 a Padova. Venturini: "In Valsugana per trovare la spinta»

Dopo due vittorie consecutive la Fiorini Pesaro Rugby, serie A, è in cerca di conferme in Valsugana. Si gioca domani alle 14,30 sul campo del Padova. "Le vittorie ci danno la carica, soprattutto l’ultima ottenuta con un risultato netto, ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi". A suonare la carica è la seconda linea Leonardo Venturini. La formazione veneta è al 6° posto in classifica con 35 punti. I pesaresi sono all’8° gradino a quota 31. Proprio con Valsugana, nella prima parte del campionato è arrivata la prima vittoria di stagione dei giallorossi. "La squadra sta bene – prosegue Venturini (foto) – sia dal punto di vista fisico che mentale. Siamo pronti per questa partita". Sul Valsugana dice: "E’ una squadra ostica, come tutte quelle di questo girone. Viene da due sconfitte, vorrà sicuramente rifarsi. All’andata, sul nostro campo, con Valsugana abbiamo trovato la nostra prima vittoria stagionale, saranno agguerriti per vendicare quella sconfitta. Dal punto di vista fisico sono molto pesanti, cercheranno di imporre il loro gioco sulle mischie e sulle maul. Noi dovremo cercare di giocare come ci viene meglio; al largo, lontani dai loro punti di forza. Come abbiamo fatto nelle ultime partite".

Una gara importante anche in ottica classifica: "Guardiamo sempre la classifica da entrambi i lati. Abbiamo messo un po’ di punti di distanza dal fondo, una vittoria con Valsugana ci farebbe guadagnare posizioni. Cerchiamo di metterci in una bella posizione, non solo in ottica salvezza, ma anche per raggiungere una posizione adeguata al nostro gioco". Sulla sfida sottolinea: "Non sarà facile. Probabilmente sarà un match punto a punto. Speriamo di non arrivare a fine incontro con l’acqua alla gola. Vietato distrarsi".

Domani in campo anche le altre formazioni giallorosse. Impegno casalingo per il secondo XV che alle 14.30, per la 6° giornata di ritorno del campionato di Serie C, affronterà al Toti Patrignani il Foligno. In campo anche le formazioni Under 18: i giovani kiwi impegnati nel Campionato Interregionale (Fascia 2) saranno alle 12.30 a Bologna Rugby Club; la seconda squadra composta dai ragazzi di Pesaro e Fano, impegnata nel Campionato Regionale/Interregionale (Fascia 3), giocherà ad Ancona con i pari età dell’Unione Rugbistica Anconitana.

